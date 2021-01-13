Beyşehir'de rüzgardan uçan çatı, başka bir iş yerinin çatısına düştü
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Beyşehir'de rüzgardan uçan çatı, başka bir iş yerinin çatısına düştü

13.01.2021 15:29 | Son Güncelleme: 13.01.2021 15:32
Beyşehir'de rüzgardan uçan çatı, başka bir iş yerinin çatısına düştü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, dün akşam saatlerinden beri etkili olan şiddetli fırtına, Sanayi Sitesi'nde bir av tüfeği imalathanesinin çatısını yerinden söktü.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, dün akşam saatlerinden beri etkili olan şiddetli fırtına, Sanayi Sitesi'nde bir av tüfeği imalathanesinin çatısını yerinden söktü.

Rüzgarın şiddetiyle havalanan profil çatı, 2 blok ilerideki bir iş yerinin çatısına düştü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, çatıdan savrulan parçalar, park halinde duran bazı araçlar ile enerji nakil hatlarının zarar görmesine yol açtı.

Uçan çatı, adrese gelen iki vinç tarafından kaldırılarak yere indirildi.

Sanayi Sitesi'nde çalışan Abdurrahman Kırbaş, rüzgarın çok şiddetli olduğunu ifade ederek, "50 metre uzaklıktaki silah imalathanesinin çatısı bizim dükkanın üzerine düştü. Yaklaşık 4,5-5 ton ağırlığında. İki tane de arabaya zarar vermiş kopan parçaları. Zarar var ama Allah'tan kimsenin üzerine düşmedi, kimsenin burnu kanamadı. Verilmiş sadakamız varmış." dedi.

Öte yandan şiddetli rüzgar nedeniyle sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişi, Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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