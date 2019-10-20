Beyşehir'de refüje çarpan otomobil yandı: 1 yaralı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, refüje çarparak devrilen otomobil yandı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, refüje çarparak devrilen otomobil yandı.
Alınan bilgiye göre, Oğuz T. idaresindeki 61 ABD 676 plakalı otomobil, Beyşehir-Konya kara yolunda Karabayat Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Kazada yaralanan sürücü araçtan çıktıktan sonra otomobil alev alarak yanmaya başladı.
Otomobildeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yaralı sürücü, Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.