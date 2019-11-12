Beyşehir'de "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans

12.11.2019 12:24 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:24

Beyşehir ilçesinde, "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans düzenlendi.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Aydın, Beyşehir İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi haftası kapsamında Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta, "Güçlü bir aile, güçlü bir toplum demektir. Güçlü bir aile güçlü bir millet demektir. Eğer ailelerimizi güçlendirirsek, güçlü tutarsak toplumumuzu, milletimizi, dolayısıyla geleceğimizi ve vatanımızı güvenli tutmuşuz demektir." dedi.

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir de konuşmasında, insanların dünyada ve ahirette mutlu olması için Müslüman olmasının şart olduğunu vurgularken, "Dünyada mutlu olmak demek, rahat yaşamak demektir. Ahirette mutlu olmak ise hepinizin bildiği gibi cennete gitmektir." dedi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ise konuşmasında, Hazreti Muhammed'in dünyaya gözlerini açmasının yıldönümü dolayısıyla düzenlenen konferansta bir araya geldiklerini belirterek, "O'nun yeryüzünü bir güneş gibi doğması sadece Müslümanlar için değil, bütün insanlar için bir rahmet vesilesidir. Ümmeti olmaktan haz duyduğum Peygamber Efendimizin sevdasını kelimelerle anlatmak, dizelerle betimlemek ne mümkündür." diye konuştu.

Konferansının sonunda Prof. Dr. Aydın'a Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır tarihi Eşrefoğlu Camisi'nin minyatür çalışmasını, Kaymakam Yusuf Özdemir ise Çini işlemeli bir porselen tabak hediye etti.

Kaynak: AA