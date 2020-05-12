Beyşehir'de pazar yerinde zabıta denetimleri Beyşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) alınan önlemler kapsamında zabıta ekipleri tarafından pazar yerlerinde yürütülen denetim ve kontrollerin sıklaştırıldığı bildirildi.

Beyşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) alınan önlemler kapsamında zabıta ekipleri tarafından pazar yerlerinde yürütülen denetim ve kontrollerin sıklaştırıldığı bildirildi.

Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını çerçevesinde Hal İçi'nde kurulan ilçe halk pazarında alınan önlemlerin üst düzeye çıkarıldığı vurgulandı.

Açıklamada, koronavirüse karşı alınan önlemlerin ülke genelinde kademeli olarak gevşetilmesi sürecinin Belediye zabıta ekipleri tarafından da takip altında olduğu hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Bu süreçte salı pazarında alınan tedbir ve denetimleri daha üst seviyeye çıkarmış durumdayız. İçişleri Bakanlığımızın 7 Mayıs tarihli genelgesiyle 11 Mayıs Pazartesi günü saat 09.00'dan itibaren mahalle ve semt pazarlarında geçici olarak kısıtlanan giyim, çiçek, oyuncak, fide, züccaciye,nalburiye gibi ihtiyaç malzemeleri de yeniden satılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda, sadece gıda pazarında değil bugün BSA kanalı çevresinde yeniden satış yapmak üzere açılmaya başlayan bu tezgahlarımızda da denetimlerimizi yoğunlaştırdık. Pazar yerindeki kontrollü girişlere koruyucu maske takılı olmadan izin verilmezken, satış yapanların da maske ve eldiven takarak ve sosyal mesafe kurallarına azami dikkat ederek ticari faaliyetlerini sürdürmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Bu arada, maske kullanan vatandaşlarımız ile satıcılarımızın kullanım esnasında sadece ağız değil burun kısımlarını da kapatmaları yönünde uyarılarda bulunuyoruz. Bu hususa da çok dikkat edilmesinin sağlığımızın korunması açısından büyük önem arz ettiğini ifade ediyoruz."

Kaynak: AA