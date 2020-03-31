Beyşehir'de pazar yerinde dezenfekte standı kuruldu Beyşehir ilçesindeki pazar yerinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem almak amacıyla dezenfekte standı kurulduğu bildirildi.

Beyşehir ilçesindeki pazar yerinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem almak amacıyla dezenfekte standı kurulduğu bildirildi.

Beyşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, belediye ekiplerinin gıda pazarı kurulan hal içindeki pazar alanı ve çevresini halk sağlığı için belli aralıklarla dezenfekte ederek koronavirüse karşı önlem alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Pazar alanının giriş ve çıkışlarında da tezgah açan esnaflarımız ve alışverişe gelen vatandaşlarımızın kullanımı amacıyla dezenfektan stantları kurulmuştur. Ayrıca, ekiplerimiz de pazarcı esnafımıza dağıttığı broşürlerle hijyen kurallarına uyulması noktasında sürekli bilgilendirme çalışmaları yapmaktadır. Bu anlamda esnafımızın satış yaparken eldiven ve maske kullanımına özen göstermesi de vatandaşlarımızı memnun etmektedir." denildi.

Açıklamada, alışveriş yapan vatandaşların satın alacağı gıda ürünlerini hijyen ve sağlık açısından "seçerek almamasına" yönelik uyarıcı levhalar yerleştirildiği de anımsatıldı.

Kaynak: AA