Beyşehir'de Park ve Yeşil Alanlar İlaçlanıyor

Beyşehir Belediyesi halka açık park ve yeşil alanlarda dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.



Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun yaptığı açıklamada, 10 Temmuz'da başlayacak ve bir hafta sürecek 2.Uluslararası Demokrasi şöleni öncesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, kent merkezinde halkın kullanımına açık park ve yeşil alanlarda ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına hız verdiğini söyledi.





Çalışmaların özellikle demokrasi şöleninin düzenleneceği göl kıyısındaki Vuslat Parkı ve bünyesindeki yeşil alanlarda yoğunluk kazandığını belirten Özaltun, şunları kaydetti:





"Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde sinek ve uçkuna karşı ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yürütülen çalışmalarla şehrimizdeki ağaçların bit, sinek ve istenmeyen diğer zararlı haşerata yuva olmasını engellemeye çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız yaz boyunca da devam edecek. Amacımız, hemşehrilerimizin daha sağlıklı bir yaz dönemi geçirebilmesine imkan sağlamak. Bunun adına ekiplerimiz, 5 araçla ilçemiz merkezindeki 12 mahallemizde çalışıyor."