Beyşehir'de otomobil yangını
Beyşehir ilçesinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
20.07.2020 12:25 | Son Güncelleme: 20.07.2020 12:34
Beyşehir ilçesinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Osman Küçük idaresindeki 42 AED 290 plakalı otomobil, Hüyük'ten Konya yönüne seyir halindeyken Yenidoğan Mahallesi yol ayrımında bir anda durdu.
Otomobilin gazının bittiğini düşünerek yakıtını LPG'den benzinli sisteme geçirmek isteyen sürücü, aracın alev almasıyla yolcularla otomobili terk etti.
İhbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA