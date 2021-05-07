Beyşehir'de otomobil devrildi: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Beyşehir'de otomobil devrildi: 2 yaralı

Beyşehir'de otomobil devrildi: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza Konya-Isparta kara yolunun 60'ıncı kilometresinde meydana geldi.

Eşref Oğuz A. idaresindeki 32 AJ 021 plakalı otomobil, Isparta yönüne seyir halinde iken Beyşehir ilçesine 30 kilometre mesafede Yunuslar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi. Yoldan çıkıp taklalar atmaya başlayan otomobil, yerleşim merkezine girerek bir ağacın yanı başında durabildi.

Kazada otomobilin motor kısmı da araçtan koparak metrelerce öteye savruldu.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Necla İ, yaralı olarak kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özcan Deniz Hülya Avşar Burcu Biricik Seren Serengil
Spor Cyle Larin Salih Uçan Fatih Terim Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Beyşehir'de otomobil devrildi: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 11:53:19. #1.14#

title