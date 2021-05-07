Beyşehir'de otomobil devrildi: 2 yaralı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kaza Konya-Isparta kara yolunun 60'ıncı kilometresinde meydana geldi.
Eşref Oğuz A. idaresindeki 32 AJ 021 plakalı otomobil, Isparta yönüne seyir halinde iken Beyşehir ilçesine 30 kilometre mesafede Yunuslar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi. Yoldan çıkıp taklalar atmaya başlayan otomobil, yerleşim merkezine girerek bir ağacın yanı başında durabildi.
Kazada otomobilin motor kısmı da araçtan koparak metrelerce öteye savruldu.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Necla İ, yaralı olarak kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar