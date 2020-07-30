Beyşehir'de orman yangını Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için çalışmalar sürüyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için çalışmalar sürüyor.

İlçeye bağlı Dumanlı Mahallesi'ndeki Kavaklı bölgesinde bulunan ormanlık alanda sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye giden Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ve iş makinesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına ilk müdahaleyi yaptı.

Rüzgarın etkisi ve bölgenin sarp kayalıklı olması nedeniyle yangının kontrol altına alınamaması üzerine Antalya'dan gelen yangın söndürme uçağı ve helikopterler de yangına müdahalede bulunuyor.

Yangını söndürme çalışmaları karadan ve havadan sürüyor.

Yangın bölgesinde keçi otlatan besici Ömer Akın, gazetecilere, dağlık alanda yükselen dumanı görerek yetkililere haber verdiğini söyledi.

Akın, "Buraya Manavgat'tan geldim, burada ailemle hayvan otlatıyorum. Burası çok engebeli bir arazi, o yüzden çalışmalar çok zor yürütülüyor." dedi.

Kaynak: AA