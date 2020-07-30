Beyşehir'de orman yangını
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beyşehir'de orman yangını

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için çalışmalar sürüyor.

30.07.2020 18:25 | Son Güncelleme: 30.07.2020 18:54

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için çalışmalar sürüyor.

İlçeye bağlı Dumanlı Mahallesi'ndeki Kavaklı bölgesinde bulunan ormanlık alanda sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye giden Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ve iş makinesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına ilk müdahaleyi yaptı.

Rüzgarın etkisi ve bölgenin sarp kayalıklı olması nedeniyle yangının kontrol altına alınamaması üzerine Antalya'dan gelen yangın söndürme uçağı ve helikopterler de yangına müdahalede bulunuyor.

Yangını söndürme çalışmaları karadan ve havadan sürüyor.

Yangın bölgesinde keçi otlatan besici Ömer Akın, gazetecilere, dağlık alanda yükselen dumanı görerek yetkililere haber verdiğini söyledi.

Akın, "Buraya Manavgat'tan geldim, burada ailemle hayvan otlatıyorum. Burası çok engebeli bir arazi, o yüzden çalışmalar çok zor yürütülüyor." dedi.

Beyşehir'de orman yangını

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı Yaşam
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü Ekonomi
Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına...
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor Yaşam
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
Son Dakika: ABD'den küstah çıkış: S-400'ler için Türkiye'ye uygulayacağımız yaptırımları hala değerlendiriyoruz Ekonomi
Son Dakika: ABD'den küstah çıkış: S-400'ler için Türkiye'ye uygulayacağımız yaptırımları hala değerlendiriyoruz
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü Güncel
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu 3. Sayfa
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
CHP'den kulisleri sallayan 'Muharrem İnce parti kuracak' iddialarına yanıt
CHP'den kulisleri sallayan "Muharrem İnce parti kuracak" iddialarına yanıt
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
'Defalarca tecavüze uğradım' diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
"Defalarca tecavüze uğradım" diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı
Adana ve Hatay'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Adana ve Hatay'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Son Dakika: Trabzonspor'un UEFA'dan 1 yıl men cezasıyla ilgili CAS'a yaptığı itiraz reddedildi
Son Dakika: Trabzonspor'un UEFA'dan 1 yıl men cezasıyla ilgili CAS'a yaptığı itiraz reddedildi
Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak
Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak
Muğla'da kamyonet şarampole devrildi: 2'si çocuk 5 kişi yaralandı
Muğla'da kamyonet şarampole devrildi: 2'si çocuk 5 kişi yaralandı
700 yıllık kervansarayda 'korsan' restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu
700 yıllık kervansarayda "korsan" restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu
Eski HDP'li vekilin cinsel saldırısına uğrayan kadın yaşadıklarını Meclis'te anlattı
Eski HDP'li vekilin cinsel saldırısına uğrayan kadın yaşadıklarını Meclis'te anlattı
Younes Belhanda'nın Galatasaray ile yolları ayrılıyor
Younes Belhanda'nın Galatasaray ile yolları ayrılıyor
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı
Gerginlik yaşadığımız Yunanistan, Türkiye'den 50 İHA sipariş etti
Gerginlik yaşadığımız Yunanistan, Türkiye'den 50 İHA sipariş etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Pelin Akil Demet Akalın Merve Boluğur
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ali Palabıyık Malcolm Thomas
Daha Fazla Bayram Futbolcu Beşiktaş Trabzonspor
Şu an buradasınız: Beyşehir'de orman yangını - Konya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.7.2020 19:24:45. #1.15#
title