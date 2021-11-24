BEYŞEHİR'DE, ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMALARI BAŞLADI

Beyşehir ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri kapsamında, Atatürk anıtına çelenk sunulup, saygı duruşunda bulunuldu.

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri kentte Anıt alanında düzenlenen törenle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa, Beyşehir Belediye Başkanımız Adil Bayındır, İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Albayrak İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, siyasi parti temsilcileri ve öğretmenler katıldı. Kutlama programı Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezinde öğretmenler gününe özel müzik dinletisi ile devam edecek.

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