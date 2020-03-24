Beyşehir'de öğretmen ve meslek lisesi öğrencileri maske üretimine başladı
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Meslek Lisesi, Beyşehir, Konya

Beyşehir'de öğretmen ve meslek lisesi öğrencileri maske üretimine başladı

Beyşehir'de öğretmen ve meslek lisesi öğrencileri maske üretimine başladı KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Giyim Üretim Teknolojisi Alanı öğretmenleri ile öğrencileri yıkanabilir koruyucu maske üretimine başladı.

24.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:31
Beyşehir'de öğretmen ve meslek lisesi öğrencileri maske üretimine başladı

Beyşehir'de öğretmen ve meslek lisesi öğrencileri maske üretimine başladı

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Giyim Üretim Teknolojisi Alanı öğretmenleri ile öğrencileri yıkanabilir koruyucu maske üretimine başladı.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Giyim Üretim Teknolojisi Alanı öğrenci ve öğretmeleri okul bünyesinde kurulu bulunan atölyelerde beyaz, turkuaz ve pembe renklerde maske üretimi gerçekleştirilerek yeni tip korona virüsün (Covid-19) ülkemizde de görülmeye başlamasının ardından iç piyasa ile kamu kurum ve kuruluşlarının artan maske ihtiyacı karşılanacak.

Okul bünyesinde bir süredir devam eden altyapı çalışmalarının tamamlanarak seri üretime başladıklarını ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, "Allah izin verirse şu anda zor durumda olan vatandaşlarımızın da ihtiyaçlarını karşılamak üzere günlük yaklaşık 10-15 bin civarında bir maske üretimini planlıyoruz. Burada öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve dışarıdan destek alacağımız vatandaşlarımızla birlikte inşallah bu üretimi gerçekleştirip bu zor dönemde milletimize yardımcı olmaya çalışacağız" dedi.

"Tek kullanımlık değil, yıkanabilir özellikte maske"

Okul bünyesinde üretilen maskenin özellikleri hakkında bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Konuk, yüzde 100 pamuk kumaştan üretilen maskelerin, hava geçiren ve kolay nefes almaya imkan veren, 13 milyon partiküle kadar korumalı, esnek ve yumuşak yapısıyla yüze uyumlu, aynı zamanda yıkanabilir özellikte olduğunu, 60-90 derece sıcaklık aralığında yıkandığı zaman dezenfekte olarak tekrar tekrar kullanılabileceğini bu çerçevede solunum koruyucu bir maske olmuş olacağını belirtti.

Maske üretiminde sayı olarak önlerine uzun vadede bir hedef koymadıklarını ancak ihtiyaca karşı ne kadar ihtiyaç olursa o kadar üretim gerçekleştirmeyi planladıklarını da aktaran Konuk, "Üretimde şu anda malzeme tedariki için uğraşıyoruz. Bir taraftan kumaş, lastikler şu anda piyasada neredeyse karaborsa. Lastik bulamıyoruz, kumaşta ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Ama tüm bunları aşmaya çalışıyoruz. Bu konuda talep ne gelirse gelsin tamamını değerlendirmeyi düşünüyoruz. Arkadaşlarımız da bu konuda gayretli ve istekli. Bu süreçte ne yapabiliriz düşüncesi var. Bu mantıkla çalışıp inşallah elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Adet miktarımız olmayacak, kim ne kadar isterse inşallah zaman içerisinde ulaştırmaya çalışacağız. Sadece iç piyasanın değil, kamu kurum ve kuruluşlarının da ihtiyacını gidereceğiz. Yani ihtiyacı olan herkese gönderebileceğiz. Zaten döner sermaye işletmesi olarak fatura kesme imkanımız da var. Fatura karşılığında herkes buradan maske tedariki yapabilecek" ifadelerini kullandı.

Beyşehir'de öğretmen ve meslek lisesi öğrencileri maske üretimine başladı

Kaynak: İHA

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Beyşehir'de öğretmen ve meslek lisesi öğrencileri maske üretimine başladı

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