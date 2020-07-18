Beyşehir'de ödül töreni ve fotoğraf sergisi Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Babalar Günü dolayısıyla düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye giren isimlere ödülleri verilirken, ödül ve sergileme alan fotoğraflar da vatandaşların beğenisine sunuldu.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Babalar Günü dolayısıyla düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye giren isimlere ödülleri verilirken, ödül ve sergileme alan fotoğraflar da vatandaşların beğenisine sunuldu.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Beyşehir Fotoğraf Kulübü ile Beyşehir Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 21 Haziran Babalar Günü kapsamında düzenlenen "Bu adam benim babam" konulu fotoğraf yarışmasında derece alan isimlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Beyşehir Kültür ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreninin ardından yarışmada derece elde eden ve sergileme ödülüne layık görülen eserlerin sergisi açıldı. Yarışma kapsamında 611 fotoğraf içerisinden 6'sı ödül kazanırken, 16'sı ise sergilemeye layık bulundu.

Ödül töreni ve sergi açılışına katılan Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, dereceye giren fotoğrafçıları tebrik ederek ödüllerini verdi.

Programa, Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, yönetim kurulu üyeleri, belediye birim müdürleri, vatandaşlar ve fotoğrafçılar katıldı.

Kaynak: AA