Beyşehir'de Müteahhitler Derneği Açıldı

Beyşehir'de "Mütahitler Derneği" düzenlenen törenle açıldı.



Belediye Başkanı Murat Özaltun açılışta yaptığı konuşmada ilçede yapılaşma ile ilgili sorunları müteahhitlerle ve mühendislerle birlikte çalışarak aşacaklarını söyledi.



Konya'nın 31 ilçesi arasında müteahhitler derneğinin ilk defa ilçelerinde açıldığını ifade eden Özaltun, "Bu ilki bize yaşattıkları için dernek başkanımız ve yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz. Önümüzde engeller bitmeyecek ama inşallah önümüzdeki engelleri birlik beraberlik çerçevesinde hep beraber atlatacağız, çözeceğiz. Yeni kurulan Beyşehir Müteahhitler Derneği'nin ilçemize ve inşaat sektörüne hayırlı olmasını diliyorum." dedi.



Beyşehir Müteahhitler Derneği Başkanı İsmail Akif Demiralay da derneğin, sektörde yaşanan sorunlara çözüm üretebilmek ve sektör temsilcilerini kaynaştırmak amacıyla kurduklarını belirtti.



Açılışa, Konya Müteahhitler Derneği (KOMÜT) Başkanı Şaban Topal, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol, Beyşehir Ticaret Odası Başkanı Salih Gül, kurum amirleri, STK temsilcileri ile çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.