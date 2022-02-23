Beyşehir'de muhtarlara koruyucu aile programı anlatıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, düzenlenen seminerde mahalle muhtarlarına koruyucu aile programı anlatıldı.

Beyşehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Merkezi'nde yapılan seminere ilçenin merkez ve dış mahalle muhtarları katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Koruyucu Aile Hizmet Modeli'ni tanıtmak ve bu konuda toplumsal farkındalık oluşturmak için düzenlenen seminerde, muhtarlara "koruyucu aile programı" anlatılırken, koruyucu aile olmanın resmi ve hukuki boyutlarıyla ilgili bilgilendirmede de bulunuldu.

Yaklaşık iki saat süren seminerde Ceylan, daha sonra yöneltilen soruları cevaplandırdı.