Beyşehir'de muhtarlar toplantısı
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Beyşehir'de muhtarlar toplantısı

Beyşehir'de muhtarlar toplantısı
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, düzenlediği toplantıda, Beyşehir'in merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, düzenlediği toplantıda, Beyşehir'in merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Belediye Meclis Salonu'ndaki toplantıda konuşan Başkan Bayındır, doğal gaz altyapısı çalışmalarının devam ettiği mahallelerde vatandaşları doğal gaz aboneliklerini yaptırmaya teşvik konusunda mahalle muhtarlarından destek istedi.

Doğal gaz altyapısı tamamlanan güzergahlarda kış dönemi gelmeden sıcak asfalt çalışmalarını hızlandırmak istediklerini söyleyen Bayındır, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz günlerde belediye bünyesine kazandırdığımız asfalt plentini faaliyete geçirdik. Esentepe Mahallemizde alt yapı çalışmalarının bitmesi ile başladığımız sıcak asfalt çalışmalarında sona geldik. İnşallah bu yıl içerisinde ilçe merkez yollarının büyük bir bölümünü sıcak asfalt ile buluşturacağız.Yaptığımız yol çalışmalarını oldu bittiye getirerek kimsenin hakkına girmek istemiyorum. Dolayısıyla siz değerli hemşehrilerimden bu çalışmalar devam ederken sabredip, anlayışla karşılamalarını istiyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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