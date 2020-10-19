Beyşehir'de muhtarlar günü kutlaması
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Beyşehir'de muhtarlar günü kutlaması

19.10.2020 13:15 | Son Güncelleme: 19.10.2020 13:15
Beyşehir'de muhtarlar günü kutlaması

Beyşehir ilçesinde, 19 Ekim muhtarlar günü düzenlenen törenle kutlandı.

Beyşehir ilçesinde, 19 Ekim muhtarlar günü düzenlenen törenle kutlandı.

Anıt meydanında düzenlenen törende Beyşehir Birlik Muhtarlar Birliği tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal marşı okundu.

Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Beyşehir Birlik Muhtarlar Derneği Başkanı Metin Metli, 19 Ekim 2015 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan'ın talimatı ve 64. hükümetin imzasıyla Türkiye'de kutlanmaya başlanan muhtarlar gününün 6'ıncı yıldönümünü kutladıklarını vurgulayarak, bu günü meslektaşlarına armağan etmelerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından günün anısına ilçede görev yapan tek kadın ve en yaşlı ile en geç muhtarlara plaket verildi.

Törene, İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir, Belediye Başkanı Adil Bayındır, Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz, daire amirleri, mahalle muhtarları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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