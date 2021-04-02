Beyşehir'de minibüs devrildi: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.
Osman G. (49) idaresindeki 42 ZE 654 plakalı minibüs, ilçe merkezine doğru seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, çöp toplama merkezi yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sıkıştığı şoför mahallinden çıkarılarak ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar