Beyşehir'de Mevlid-i Nebi Haftası Etkinliği

Beyşehir ilçesinde, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu konferans düzenlendi.

Beyşehir İlçe Müftülüğü tarafından Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Akpınar, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sunumunu gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Akpınar, "İşte o peygamberi anmaya geldik, ne mutlu bize. Elbette biz onu anacağız. Ama sadece Mevlid-i Nebi haftalarında değil, sadece mevlit gecelerinde değil ömür boyu anacağız. Günlük olarak anacağız. Kalbimdesin ya Rasülallah, izindeyiz, yolundayız, demeye devam edeceğiz. Onu anacağız her daim. Ama onu anmakla kalmayacağız, onu anlamak olacak bu programlar onu anlamak konusundaki heyecanımızı tazelemeye, onu anlama konusundaki plan programlarımızı yenilemeye, onu anlama konusundaki okumalarımız başlamaya vesile olacak." diye konuştu.

İlçe Müftüsü Mahmut Çelikoğlu, programın sonunda Akpınar'a verdiği konferanstan dolayı teşekkür ederek bir çiçek takdim etti.

Konferansa, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, İlçe Müftüsü Mahmut Çelikoğlu, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.