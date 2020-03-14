Beyşehir'de mesleki ve teknik lise öğretmenlerine robotik kodlama eğitimi verildi
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Beyşehir, Konya, Güncel

Beyşehir'de mesleki ve teknik lise öğretmenlerine robotik kodlama eğitimi verildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, mesleki ve teknik lise öğretmenlerine yönelik uygulamalı robotik kodlama eğitimi verildi.

14.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:12
Beyşehir'de mesleki ve teknik lise öğretmenlerine robotik kodlama eğitimi verildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, mesleki ve teknik lise öğretmenlerine yönelik uygulamalı robotik kodlama eğitimi verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 2023 vizyonu kapsamında bire bir uygulama yapılarak gerçekleştirilen eğitimin tamamlanmasının ardından başarılı olan öğretmenlere kurs belgeleri takdim edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Teknik liselerimizde 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde gerektiği gibi kodlama atölyeleri açacağız. Bunun ilk basamağı olan uygulamalı robotik eğitimini öğretmenlerimize vermiş bulunuyoruz. Öğrencilerimize çağın gereksinimine ve ihtiyaçlarına uygun olarak derslikler ve atölyeler oluşturarak daha kaliteli eğitim vermeye çalışacağız. Beyşehir'de ve bölgemizde bir ilk olacak, yaşayan laboratuvar sınıfları oluşturacağız. Öğretmenlerimize gayretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

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Manşet

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