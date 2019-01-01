Beyşehir'de "Mekke'nin Fethi" Kutlama Programı

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Beyşehir Şubesi, Mekke'nin fethinin yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Anadolu Gençlik Derneği Beyşehir Şubesi Başkanı Hasan Uzun, yaptığı konuşmada, "Yeni Malcolm X'ler, Hasan el Benna'lar, Mehmet Akifler, Seyyid Kutuplar yetiştirme gayesindeyiz. Allah'ın rızasını gözeten bir nesil yetiştirmek için anne babalar çocuklarını mutlaka hayırlı faaliyetlerde bulunan kurumlara göndersinler." dedi.

Öğrenciler tarafından okunan şiirler ve yapılan sunumların ardından ilahiler seslendirildi. Program, Gökhen Kırlangıç konseri ile devam ederken, daha sonra Siyer-i Nebi yarışmasında liselerde ilk 15'e giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Beyşehir Müftüsü Mahmut Çelikoğlu, Saadet Partisi İlçe Başkanı Mustafa Uzun, Eğitim Bir Sen Beyşehir Temsilcisi Mehmet Bilir, Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Beyşehir Temsilcisi Mustafa Yanar, İHH Beyşehir Temsilcisi Mevlüt Yaman ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA