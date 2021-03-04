Beyşehir'de mekanlarına gelen leyleklere kar sürprizi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Mart ayının gelmesiyle birlikte leylekler bahar ve yaz dönemini geçirecekleri mekanlarına gelmeye başladı.

Beyşehir ilçesine bağlı Yeşildağ Mahallesi'nde bulunan Leylekler Vadisi ile Adaköy Mahallesi'nde yer alan Leylekler Tepesi'ne ilkbahar mevsiminin müjdecisi leylekler gelmeye başladı.

Beyşehir'de etkili olan kar yağışı dolayısıyla leyleklerin yaşam sürdüğü yerleşim merkezleri beyaz örtüyle kaplanırken, leyleklerin ardıç ağaçlarındaki yuvaları da kar örtüsü altında kaldı.

Leyleklerin yuvalarını yaptıkları ardıç ağaçlar ise kar yağışı sonrası yerleşim merkezinde kartpostallık manzaralar sergiledi.

Bu arada, Leylekler Vadisi'ne gelen öncü leylekler kar sürpriziyle karşılaştı. Az sayıdaki leylek, beslenmek için beyaz örtüyle kaplı doğal alanlarda yiyecek arayışına girerken, vadide yer alan bir ardıç ağacının üzerindeki leylek ise alanın göçebe konuklarını yakından görmek ve fotoğraf çekmek için gelen ziyaretçileri çok mutlu etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar