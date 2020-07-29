Beyşehir'de maske takmayan 23 kişiye 20 bin 700 lira ceza
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Beyşehir'de maske takmayan 23 kişiye 20 bin 700 lira ceza

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, polis ekipleri yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında maske takmayan 23 kişiye 20 bin 700 lira para cezası kesti.

29.07.2020 14:17 | Son Güncelleme: 29.07.2020 14:22

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, polis ekipleri yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında maske takmayan 23 kişiye 20 bin 700 lira para cezası kesti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Soğla bölgesindeki hayvan pazarında ve çarşı merkezinde vatandaş ile satıcıların maske takıp takmadığını kontrol etti.

Ekipler, daha sonra Antalya Caddesi ve Atatürk Caddesi üzerinde denetimler gerçekleştirdi.

Polisi görünce maskesini taktıktan sonra kaçmaya çalışan bir kişiye 900 liralık idari para cezası uygulandı.

Yaklaşık 2 saat süren denetimlerde ekipler, maske takmadığı belirlenen 23 kişiye toplamda 20 bin 700 lira ceza kesti.

Beyşehir'de maske takmayan 23 kişiye 20 bin 700 lira ceza

Kaynak: AA

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