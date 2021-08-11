Beyşehir'de mahalle yolu çalışmaları devam ediyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, Beyşehir Şamlar Mahallesi'nin 3 kilometrelik yolunu tamamladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Beyşehir Şamlar Mahallesi'nin 3 kilometrelik yolunu tamamladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Beyşehir'de toplam 10 kilometrelik Kuşluca, Eylikler ve Gölkaşı mahallelerinde de yol çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir'in yatırım seferberliğinin devam ettiğini vurguladı.

Bu doğrultuda 2021 yatırım programına alınan Beyşehir ilçesine bağlı 3 kilometrelik Şamlar mahalle yolunda çalışmaların tamamlandığını aktaran Altay, şunları kaydetti:

"Şamlar yolumuz yaklaşık 1 milyon liraya mal oldu. Yine Beyşehir ilçemize bağlı Kuşluca, Eylikler ve Gölkaşı mahallelerimizde toplam 10 kilometrelik yol çalışmamız devam ediyor. 3 milyon liraya mal olacak bu yolları da en kısa sürede tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunmak için yoğun mesai yapıyoruz. Konyalılar her şeyin en güzeline layık. Bu şehre hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz."

Beyşehir'e bu yıl yapılacak mahalle yollarının toplam maliyetinin 4 milyon lira olduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı