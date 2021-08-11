Beyşehir'de mahalle yollarının kalitesi artıyor
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Beyşehir'de mahalle yollarının kalitesi artıyor

Beyşehir'de mahalle yollarının kalitesi artıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Konya Büyükşehir Belediyesi, Beyşehir Şamlar Mahallesinin 3 kilometrelik yolunu tamamladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Beyşehir Şamlar Mahallesinin 3 kilometrelik yolunu tamamladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2021 yatırım programı kapsamında mahalle yollarında yoğun olarak çalışıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım seferberliğinin devam ettiğini belirterek, sorumluluk alanlarındaki mahalle yollarını tamamlamak ve mevcut yolların kalitesini ve konforunu yükseltmek amacıyla çalıştıklarını söyledi. Bu doğrultuda 2021 yatırım programına alınan Beyşehir ilçesine bağlı 3 kilometrelik Şamlar mahalle yolunda çalışmaların tamamlandığını ifade eden Başkan Altay, "Şamlar yolumuz yaklaşık 1 milyon liraya mal oldu. Yine Beyşehir ilçemize bağlı Kuşluca, Eylikler ve Gölkaşı mahallelerimizde toplam 10 kilometrelik yol çalışmamız devam ediyor. 3 milyon liraya mal olacak bu yolları da en kısa sürede tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunmak için yoğun mesai yapıyoruz. Konyalılar her şeyin en güzeline layık. Bu şehre hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu. - KONYA

Beyşehir'de mahalle yollarının kalitesi artıyor
Beyşehir'de mahalle yollarının kalitesi artıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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