Beyşehir'de Mahalle Buluşmaları

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, mahallelere yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.



Çiçekler Mahallesi'ni ziyaret eden Özaltun, vatandaşların taleplerini dinledi.



Özaltun, ziyarette yaptığı konuşmada, har hafta başka bir mahalleyi ziyaret ettiğini söyledi.



Sorunları yerinde tespit ettiklerini ifade eden Özaltun, "Gerek şehir merkezinde, gerekse dış mahallelerde fırsat buldukça halkın arasına girmeye, onlarla dertleşip, hasbihal etmeye büyük önem veriyoruz. İnsanlarımız herşeyin en iyisine layık." dedi.



Özaltun, daha sonra spor sahasında oynayan çocuklara, çeşitli hediyeler verdi.