Beyşehir'de lise öğrencilerine sağlıklı beslenmenin önemi anlatıldı - Haberler
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Beyşehir'de lise öğrencilerine sağlıklı beslenmenin önemi anlatıldı

AA, Abdülhamit Yaşar - Güncel
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Beyşehir'de lise öğrencilerine sağlıklı beslenmenin önemi anlatıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen eğitim seminerinde lise öğrencilerine diyabet ve sağlıklı beslenmenin önemi anlatıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen eğitim seminerinde lise öğrencilerine diyabet ve sağlıklı beslenmenin önemi anlatıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Ali Akkanat Anadolu Lisesi'nde düzenlenen seminere konuşmacı olarak Diyetisyen Beyza Onur katıldı.

Onur, sunumunda öğrencilere diyabet ve sağlıklı beslenmenin yanı sıra obezite, fiziksel aktivite ve tuzun önemi hakkında da bilgi verdi.

Ardından öğrencilerin soruları cevaplandırıldı.

AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

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