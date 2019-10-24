Beyşehir'de leylek yuvaları hazırlanan projeyle korunacak

24.10.2019 14:16

Beyşehir ilçesine bağlı Adaköy Mahallesi'nde bulunan 42 leylek yuvasının bulunduğu Leylekler Tepesi ve çevresi hazırlanan projeyle koruma altına alınarak turizme kazandırılacak.



Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen toplantıda "Beyşehir Adaköy-Yeşildağ Çevre Koruma ve Ekoturizm Projesi" ele alındı.



Doğal Denge Derneği Proje Koordinatörü Sezer Göktan, toplantıda yaptığı sunumda projeyle ilgili olarak proje paydaşı kurumların yetkililerine yürütülen çalışmalar ve bundan sonra yapılacak faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

Sezer Göktan şunları kaydetti:

"Projemizin ikinci etabı olan Adaköy Leylekler Tepesi'ndeki leyleklerin korunması için gerekli tedbirlerin alınması, leylek yuvalarının, popülasyonlarının ve üreme durumlarının envanterinin çıkartılması, halkalama yapılması, bölgedeki leylek ölümlerinin azaltılması ve üreme başarılarının artırılması için gerekli tedbirlerin alınması, proje çıktıları olarak üretilen bölgedeki leyleklerin popülasyonları, mortalite, üreme durumları vb.verileri, bu bölgede ileride devam etmesi gereken koruma programlarına ve ulusal leylek koruma faaliyetlerine referans bilgi sunulması, bölgede eko turizm altyapısının geliştirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması, yerel halkın eko turizm faaliyetlerine yönlendirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması, yöreye özgü gelir getirici faaliyetlerin desteklenmesi, leylek vadisi ve leylekler tepesi ile bölgenin eko turizm açısından tanıtımının yapılmasını hedeflemekteyiz."

Doğal Denge Derneği Başkanı Ali Özer de, Adaköy'deki Leylekler Tepesi'nde 42 yuva tesbit ettiklerini belirterek, "MEDAŞ yetkililerimiz ile irtibata geçilerek bölgenin üzerinden geçen enerji nakil hatlarının izole edilmesi suretiyle leyleklerin elektrik tellerine çarparak ölüm riskleri azaltıldı. Beyşehir Belediyesinin desteğiyle bu bölgedeki leyleklerin tanıtımı için ana yollar üzerine leylek totemleri yerleştirildi. Yine leylek tanıma rehberi hazırlandı. Adaköy Leylekler Tepesi'nde kurulumu yapılacak iki kamera ile yuvalardaki leyleklerin daha yakından canlı yayından izlenebilmesi için başlatılan çalışmalar ise devam etmektedir." dedi.

Kaynak: AA