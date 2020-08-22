Beyşehir'de leylek mekanları sessizliğe büründü Konya'nın Beyşehir ilçesinde, leyleklerin ilkbahar ve yaz döneminde mekanı haline gelen leyleklerin mekanları, göçebe konukların daha sıcak ülkelere göçüyle sessizliğe büründü.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, leyleklerin ilkbahar ve yaz döneminde mekanı haline gelen leyleklerin mekanları, göçebe konukların daha sıcak ülkelere göçüyle sessizliğe büründü.

Beyşehir'a bağlı Yeşildağ ve Adaköy mahallelerinde "Leylekler Vadisi" ve "Leylekler Tepesi" olarak da bilinen leyleklerin belli bir süre konakladığı mekanlar yer alıyor.

Her iki yerleşim merkezinde de mezarlıklardaki ardıç ağaçlarının üzerindeki yuvalar, yüzlerce leyleğe barınma imkanı sunuyor. Mart ayında farklı ülkelerden buradaki yuvalarına gelen leylekler, burada üreme mevsiminin ardından dünyaya gözlerini açan yavrularını büyütüp uçmayı öğrettikten sonra ağustos ayının ortalarında yuvalarını terk ederek yine büyük göç başlıyor.

Leyleklerin yavrularıyla birlikte göç etmesiyle leyleklerin mekanlarındaki yuvalar boşalırken, buralar sessizliğe büründü.

Mekanlarda sadece çeşitli nedenlerle göçe dahil olamayan birkaç göçebe kuş kaldı.

Kaynak: AA