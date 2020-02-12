Beyşehir'de kuşlar için "askıda yem" uygulaması

12.02.2020 13:14 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:14

Konya'nın Beyşehir ilçesinde ilkokul öğrencileri doğadaki kuşların aç kalmaması için "askıda yem" uygulaması başlattı.

Beyşehir TOKİ ilkokulu öğrencileri, ilçede bir süredir sert geçen kış ayları dolayısıyla kuşların aç kalmasının önüne geçmek için hazırladıkları bir projeyi hayata geçirdi.

2-C sınıfı öğrencileri okullarının bahçe duvarlarına içi yem dolu pet şişeler yerleştirdi.

Duvarların üzerindeki demir korkuluklara içi yem dolu delik pet şişeler yerleştirildi.

Kaynak: AA