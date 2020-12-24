Beyşehir'de kuruyan Güvren Deresi yağış bekliyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle tamamen kuruyan Güvren Deresi yağışların gelmesini bekliyor.

Beyşehir'in Akçabelen Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Güvren Deresi, bu yıl yaz mevsiminin sonlarında susuzluktan kurudu.

Aynı zamanda Beyşehir Gölü'nü besleyen önemli su kaynaklarından bir tanesi durumunda alan derenin, her yıl sonbahar mevsiminde kuruduğu belirtilirken, Kasım ve Aralık döneminde gelen yağışlarla birlikte yeniden su akışı olmaya başladığı hatırlatıldı.

Mahalle sakinlerinden Selman Sayın, yörenin en güzel mesire alanlarından birisi olan ve bahar ve yaz döneminde muhteşem tabiatı ile çok sayıda ziyaretçi de çeken Güvren Deresi'nin bu yıl yaşanan kuraklıktan olumsuz etkilendiğini söyledi.

Derenin tamamen kuruduğunu ve üzerinde insanların gezinti yapmaya başladığını aktaran Sayın, "Burası bahar ve yaz döneminde buz gibi ve gürül gürül akan sulara sahip oluyor. Kış mevsimi geldi ama hala yağışlar gelmedi. Güvren Deresi gibi Beyşehir Gölü'nü besleyen birçok kaynağın da bu yıl yaşanan kuraklıktan olumsuz etkilendiğini ve benzer durumlarda olduğunu duyuyoruz. Gözümüz bugünlerde gelecek yağışlarda." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar