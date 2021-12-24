Beyşehir'de Kuran Kursu binası devir teslim töreni yapıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, hayırsever vatandaşlar tarafından yaptırılan Yatılı Hafızlık Kuran Kursu binası düzenlenen törenle Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredildi.

Hamidiye Mahallesi'nde hayırseverler Aziz Ceylan ve Ali Aydın tarafından yaptırılan Kuran Kursu binası, Diyanet İşleri Başkanlığına devir teslimi törenle yapıldı.

Beyşehir İlçe Müftüsü Veysel Kükrek, yaptığı açıklamada, Diyanet işleri Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle geliştirilen hafızlık projesi hakkında bilgi vererek ilçede 2 yıldır projenin devam ettiğini belirtti.

İlçedeki hafızlık kurslarında105 öğrencinin eğitim aldığını aktaran Kükrek, şunları kaydetti:

"2021 yılında 10 kız öğrencimiz hafızlık diploması aldı. 1 erkek öğrencimizde hafızlık sınavına hazırlanıyor. Şu soğuk günde kalplerimizi ısıtan, gönüllerimizi ısıtan, Aziz Ceylan ve Ali Aydın abilerimizin yapmış olduğu bu iyilik hareketini gerçekleştirdiklerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir de binanın yapımını sağlayan hayırseverler Ali Ceylan ile Ali Aydın'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından binanın devir teslimi için imzalar atıldı, hayırseverlere plaket verildi.