Beyşehir'de "Küçük Kara Balık" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

19.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:14

Beyşehir ilçesinde çocuk oyunu "Küçük Kara Balık" sahnelendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun çocuk oyunlarından olan müzikal türündeki "Küçük Kara Balık" adlı tiyatro oyunu Beyşehir Belediyesi'nin de ev sahipliğinde Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'nde sahnelendi.



Üç seans halinde perde alan İranlı yazar Samed Behrengi'ye ait kitaptan uyarlanan tiyatro oyunu ücretsiz olarak izleyen ilkokul öğrencilerinin beğenisini topladı.



Yönetmenliğini Çağatay Çiftçi'nin üstlendiği oyunda annesiyle beraber bir derede yaşayan ve yaşadığı yerin dışındaki dünyayı merak ederek uzun bir yolculuğa çıkan küçük bir balığın maceralarını konu ediyor.

Kaynak: AA