Beyşehir'de koyunların içme su ihtiyacı güneş ve rüzgar enerjisinden karşılanıyor - Haberler
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Beyşehir'de koyunların içme su ihtiyacı güneş ve rüzgar enerjisinden karşılanıyor

AA, Abdülhamit Yaşar - Güncel
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Beyşehir'de koyunların içme su ihtiyacı güneş ve rüzgar enerjisinden karşılanıyor

Beyşehir ilçesinde küçük ve büyükbaş hayvanların, güneş ve rüzgar enerji sistemiyle çıkarılan kaynak sularıyla ihtiyacı gideriliyor.

Beyşehir ilçesinde küçük ve büyükbaş hayvanların, güneş ve rüzgar enerji sistemiyle çıkarılan kaynak sularıyla ihtiyacı gideriliyor.

Yeşildağ Mahallesi İskele mevkisinde, hayırseverlerin yaptırdığı rüzgar ve güneş enerji sistemiyle çalışan su pompaları, kaynak sularını hayvanlar için gün yüzüne çıkarıyor.

Bölgedeki besici Şaban Uzel, gazetecilere, ilçede zor şartlar altında hayvancılık yaptıklarını söyledi.

Bu yıl çetin kış şartlarından olumsuz etkilendiklerini vurgulayan Uzel, "150 koyunum var. Yem kadar su da önemli bir ihtiyaç. Hayvanlarımızı her gün suya indiriyoruz. Bölge kar örtüsü altında olduğu için sürekli yem ve samanla beslemek zorunda kaldığımızdan girdi maliyetlerimiz sürekli artıyor. Yem fiyatları da ikiye katladığı için mesleğimizi zor şartlar altında sürdürüyoruz." dedi.

AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

Enerji, su, Güncel, Haberler

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