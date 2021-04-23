Beyşehir'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye ceza
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Beyşehir'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye ceza

Beyşehir'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye ceza
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Beyşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı belirlenen 6 kişiye ceza kesildi.

Beyşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı belirlenen 6 kişiye ceza kesildi.

Ekiplerin, kent merkezinde farklı noktalarda sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik yapılan denetimleri devam ediyor.

Ekipler, bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği saatlerde izin belgesini ibraz edemeyen 6 kişiye ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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