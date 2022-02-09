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Beyşehir'de koruyucu aile modeli semineri düzenlendi

AA, Abdülhamit Yaşar - Güncel
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Beyşehir'de koruyucu aile modeli semineri düzenlendi

Beyşehir'de okul idarecileri ile okul aile birliği başkanlarına koruyucu aile modeli tanıtıldı.

BEYŞEHİR, KONYA (AA) - Beyşehir'de okul idarecileri ile okul aile birliği başkanlarına koruyucu aile modeli tanıtıldı.

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nuri Baysal, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Toplantı Salonundaki seminerde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının korucuyu aile modelinin ilçe genelinde tanıtılmasını ve farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, "Yaygınlaşmasını ve farkındalığın oluşmasını istediğimiz bir hizmet modeli olan koruyucu aile modelinin ilçemizde de duyurulması ve tanıtılması için benzer seminerlerimiz devam edecek." ifadesini kullandı.

Kurumun aile biriminde görevli psikologlar Ali Rauf Ceyhan ve Cevdet Umay ise seminerde sunum yaptı.

AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

Halk Eğitim Merkezi, Beyşehir, Güncel, Haberler

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