Beyşehir'de koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları Beyşehir ilçesinde, koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem ve tedbir almak amacıyla Beyşehir Belediyesi'nin de aralarında olduğu kamu kurumlarında, okullarda ve ibadethanelerde başlatılan dezenfekte çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Beyşehir ilçesinde, koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem ve tedbir almak amacıyla Beyşehir Belediyesi'nin de aralarında olduğu kamu kurumlarında, okullarda ve ibadethanelerde başlatılan dezenfekte çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı açıklamada, Beyşehir'de Belediye olarak koronavirüse karşı bir dizi tedbir ve önleyici eylem planını uygulamaya başladıklarını söyledi.

Bu kapsamda Beyşehir Belediyesi hizmet binasında insanların yoğun olarak temasta bulunduğu kapı ve pencere kolları, masalar, tuvaletler ve buna benzer alanlarda dezenfekte çalışmaları yürüttüklerini aktaran Bayındır, ilgili birimlerin ilçe merkezi ve dış mahallelerde yollarda ve çöp konteynerlerinde de benzer faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kaynak: AA