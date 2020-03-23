Beyşehir'de koronavirüs önlemleri Beyşehir ilçesinde, zabıta ekiplerinin yeni tip koronavirüs salgınına karşı önlem almak amacıyla işyerlerine yönelik yürüttüğü denetim ve kontrollerin sürdüğü bildirildi.

Beyşehir ilçesinde, zabıta ekiplerinin yeni tip koronavirüs salgınına karşı önlem almak amacıyla işyerlerine yönelik yürüttüğü denetim ve kontrollerin sürdüğü bildirildi.

Beyşehir Belediye Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, ilçe merkezinde faaliyet gösteren pastane, tatlı satıcıları ve unlu mamül üretimi yapan iş yerlerini zabıta ekiplerinin hijyen yönünden denetlendiği belirtildi.

Tedbirler kapsamında İl Hıfzıssıha Meclis Kurulu'nun pastane, tatlı satış yerleri ve unlu mamül üreticileri gibi umuma açık istirahat alanlarının oturma kısımlarının ikinci bir emre kadar kapatılmasına ve söz konusu mekanların sadece paket servisi yapmak üzere hizmet vermelerinin sağlanması yönündeki kararı uyarınca bu kararın ilgili işyerlerine tebliğ edildiği hatırlatılarak, tebliğin ardından söz konusu işyerlerinin alınan bu karara uyup uymadığının belirlenmesi için de zaman zaman ani denetim ve kontrollerin gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamanın devamında, "Ekiplerimiz yaptıkları bu denetimlerde esnafımıza, halk sağlığını koruma adına çalışanlara çalışanlarının maske, eldiven ve dezenfektan gibi sağlık açısından hayati önem taşıyan malzemeleri kullanmalarının da hayati önem arz ettiği uyarısında bulunuldu. Tüm çalışanlar hijyen kurallarına uymaları konusunda ikaz edildi. Ayrıca, ekiplerimiz bu denetimleri esnasında korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında ilçemizde de çalışmalarına geçici süre ara verilen berber, kuaför, güzellik merkezlerinin de faaliyetlerini sürdürüp sürdürmediğine yönelik kontroller de sık sık yapılmaktadır." denildi.

Kaynak: AA