Beyşehir'de korkutan ev yangını

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 4 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 4 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Hamidiye Mahallesi, 40810. Sokak'ta bir apartman dairesinde yangın olduğu ihbarı üzerine, adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen itfaiye ekipleri, 4 katlı binanın en üst katındaki yangına, balkona merdiven uzatarak müdahalede bulundu.

Yangının çıktığı daire ve alt katta oturan kişiler, itfaiye ekipleri tarafından, sağlık görevlilerinin de kontrolünde binadan tahliye edildi.

Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangının, dairedeki 4 kişinin uyuduğu esnada çıktığı, çıkış nedeninin ise yapılacak incelemenin ardından belirleneceği belirtildi.

Yangında evde bulunan eşyaların zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA