Beyşehir'de "KOP destekliyor, Beyşehir Cevizi Gelişiyor" projesi
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Beyşehir'de "KOP destekliyor, Beyşehir Cevizi Gelişiyor" projesi

17.03.2021 15:19 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:29
Beyşehir'de

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, "KOP destekliyor, Beyşehir Cevizi Gelişiyor" projesi kapsamında üreticilere ceviz fidanı dağıtıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, "KOP destekliyor, Beyşehir Cevizi Gelişiyor" projesi kapsamında üreticilere ceviz fidanı dağıtıldı.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kaya, yaptığı açıklamada, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın projesi ile Beyşehir'de ceviz üretiminin giderek arttığını belirtti.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen kırsal dezavantajlı alanlar kalkınma programı (KOP kırsal) çerçevesinde desteklenen projenin bölgede hayata geçirilmesinin üreticiler gibi mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Bu proje kapsamında yüzde 70 KOP Kalkınma İdaresi Başkanlığı destekli, yüzde 30'u çiftçi katkılı 10 bin adet ceviz fidanı dağıtılmıştır. Proje ile ilçemizde 33 mahallede 72 çiftçiye 400 dekar alanda ceviz bahçesi kurularak 10 bin adet ceviz fidanının dikimleri yapılacaktır. Bu proje ile ilçemizdeki kapama bahçe kurulan ceviz bahçesi 5 bin dekar alana ulaşarak, ülkemiz ceviz üretiminde önemli bir konuma gelmektedir. Projemizi destekleyen Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Ceviz Projesinin öncelikle çiftçilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah İlçe Müdürlüğümüz olarak farklı tarım konularında da hazırladığımız projelerle KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının vereceği desteklerle ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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