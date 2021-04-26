Beyşehir'de kısıtlamayı ihlal edenlere ceza
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Beyşehir'de kısıtlamayı ihlal edenlere ceza

Beyşehir'de kısıtlamayı ihlal edenlere ceza
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Beyşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürütülen denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen 11 kişiye ceza uygulandı.

Beyşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürütülen denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen 11 kişiye ceza uygulandı.

Kent merkezinde kısıtlama saatlerinde araç ve yaya hareketliliğinin olduğu bölgelere güvenlik güçleri yönlendirilerek, anlık kontroller gerçekleştirildi. Kısıtlama ihlalleri, hem polis denetimleriyle hem de Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri'nin kameralarından tespit edildi.

İlçede son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilen 11 kişiye, kişi başı 3 bin 400 liralık ceza uygulanmak üzere tutanak düzenlendi.

Mevlana Caddesi üzerinde akşam saatlerinde gerçekleştirilen trafik uygulamasında ise durdurulan araçların sürücüleri ile içerisindeki yolcuların izin belgeleri kontrol edildi.

İzin belgesiz sürücü ya da yolcuya rastlanmadı. Ancak bir sürücünün, ehliyetsiz araç kullandığı belirlendi. Sürücüye ve aracın ruhsat sahibine ekipler tarafından toplamda 5 bin 396 liralık trafik cezası uygulandı.

Ayrıca denetimde, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin farklı maddelerinden 4 sürücü hakkında da işlem yapılarak toplamda 6 bin 24 liralık trafik cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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