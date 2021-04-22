Beyşehir'de kısıtlama ihlalinden 7 kişiye ceza
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Beyşehir'de kısıtlama ihlalinden 7 kişiye ceza

Beyşehir'de kısıtlama ihlalinden 7 kişiye ceza
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Beyşehir ilçesinde, akşam saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı belirlenen 7 kişiye ceza kesildi.

Beyşehir ilçesinde, akşam saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı belirlenen 7 kişiye ceza kesildi.

Köprübaşı Caddesi'ndeki Vuslat Parkı önünde sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik yapılan denetimlerde, polis ekiplerinin çevirmesine takılan vatandaşlardan kısıtlamayı ihlal ettiği belirlenen kişilere ceza kesildi.

Bu kapsamda sokağa çıkma yasağının devam ettiği saatlerde izin belgesini ibraz edemeyen 7 sürücüye, ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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