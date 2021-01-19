Beyşehir'de kış şartları hayatı olumsuz etkiledi
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Beyşehir'de kış şartları hayatı olumsuz etkiledi

19.01.2021 11:55 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:59
Beyşehir'de kış şartları hayatı olumsuz etkiledi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kar yağışı ve tipinin etkisini yitirmesinin ardından soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kar yağışı ve tipinin etkisini yitirmesinin ardından soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Beyşehir Gölü'ne kıyısı bulunan kentte sıcaklık derecelerinin eksileri görmesinden, balıkçılar göle avlanmaya çıkamadı.

Gece eksi 8 dereceyi gören soğuk hava nedeniyle faaliyetlerine ara veren balıkçılardan bazıları, limana gelerek karla dolan teknelerini temizledi.

Bu arada, kar yağışının durmasının ardından göl kıyısına gelen fotoğrafçılar da, bu anı ölümsüzleştirdi.

Fotoğrafseverler, martı ile su kuşlarına ekmek atarken, sokak hayvanlarını besledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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