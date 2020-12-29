Beyşehir'de kaybolan çömlekçilik mesleği yeniden canlandırılıyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, günümüzde kaybolan çömlekçilik mesleğinin yeniden canlandırılması için çalışmalar başlatıldığı bildirildi.

Yeni Nesil Eğitim Derneği (YENDER) Kurucu Üyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Sanatkarı Osman Yıldız, çömlekçilik mesleğinin, Anadolu'da M.Ö. 2000'li yıllardan bu yana var olduğunu hatırlatarak, Hititler döneminden kalma bir meslek olduğunu kaydetti.

Hititler tarafından yapılan bir el zanaatı olan çömlekçiliğin tarihte Beyşehir açısından da önemli bir yer tuttuğuna dikkati çeken Yıldız, "Beyşehir yöresi, Hitit kültürünün çok önemli bir merkezi olduğu için çömlekçiliğin de aslında Anadolu'da çok önemli merkezlerinden birisidir. Ama günümüzde bu meslek kaybolmuştur. Kültür varlıklarımızdan bu zanaatın kaybolması çömlek sanatı eğitiminde usta çırak yönteminin kaybolmasından kaynaklanmaktadır. Bu yörede bu yüzden çömlekçiliğin günümüzde yok olduğunu görüyoruz." dedi.

Yıldız, geçtiğimiz günlerde Beyşehir'de yaptıkları uzaktan eğitim çalışmasıyla özel çocuklara uzaktan eğitimle çömlekçilik sanatını anlattıklarını da belirterek, "Beyşehir ve çevresinde başta çömlekçilik olmak üzere geleneksel el sanatlarını yeniden yeşertmek ve gelecek nesillere aktarmak için birtakım çalışmalar içerisindeyiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar