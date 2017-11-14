Beyşehir'de Karadiken Gölet Projesi Hayata Geçiyor

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir'in karpuz, kavun ve sebze üretiminde söz sahibi olan önemli yerleşimlerinden birisi olan Karadiken Mahallesindeki tarım alanlarının yıllardır hasretle beklediği sulama suyuna 2018 yılının sonunda kavuşacağını söyledi.



Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, mahalle sakinlerinin yıllardır özlemle beklediği gölet projesinin önündeki bürokratik engeller nedeniyle bugüne kadar gerçekleştirilemediğini, ancak Yeni Büyükşehir Belediye Yasası'nın yürürlüğe girmesinin ardından başlattıkları girişim ve çalışmalar çerçevesinde yaşanan sıkıntıların aşıldığını vurguladı. Özaltun, "Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında hayata geçirilen Karadiken Sulama Göleti ve Sulama Projesi ihale edilmesinin ardından gölet yapım çalışmaları 2018 yılının ilkbahar döneminde inşallah başlayacak. İhaleyi üstlenen firma tarafından işin süresi olan 400 takvim güne içerisinde tamamlanarak yöremiz çiftçisine hizmet vermesini bekliyoruz" dedi.



Yaklaşık 4 milyon liraya mal olacak Karadiken Sulama Göleti için ihalesi alan firmaya yer tesliminin de yapıldığını vurgulayan Özaltun, "610 bin metreküplük depolama hacmi olacak gölet, çevresindeki yaklaşık 2 bin 500 dekarlık tarım alanını kapalı sistem damlama sulama sistemi ile sulayacak. Göletin gövdesinin temel kazısına başlamak için mevsim şartları müsait olmadığından, temel kazısına 2018'in ilkbahar döneminde başlanarak yapım çalışmaları başlamış olacak. İnşallah 2018 yılının Kasım döneminde göletin tamamlanarak yöre çiftçisine ait topraklara bereket ve hayat vereceğini umuyoruz. Göletin yapımında ve bürokratik engellerin aşılmasında emeği ve katkısı olan AK Parti Konya Milletvekilimiz Sayın Mehmet Babaoğlu ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Akyürek ve KOP İdaresi Başkanı Sayın İhsan Bostancı'ya teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KONYA