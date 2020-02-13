Beyşehir'de Karaburun Plajı'na karavan kamping alanı kurulacak

13.02.2020 13:38 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:38

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Karaburun plajını 15 Mayıs tarihine kadar hizmete açmayı planladıklarını söyledi.



Beyşehir Belediyesi Meclisi'nin şubat ayı olağan toplantısının ikinci oturumunda Beyşehir Belediyesi tarafından kiralanan Karaburun Plajı da gündeme geldi.

Konuyla ilgili meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Bayındır, Karaburun Plajı'nı turizme kazandırabilmek adına mayısın ortalarında şezlongundan şemsiyesine kadar acil ihtiyaçları ne varsa çözeceklerini söyledi.

Başkan Bayındır konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Biliyorsunuz Beyşehir gölünde bunlar var. Emniyet şeritlerini yapmamız gerekiyor. Halkalar biçiminde bunları yapacağız. Mayıs 15'de bunu açmamız lazım. Onun hemen sol tarafında ki tepeyi karavan kamping alanı yapacağız. Milli parkların olduğu tepeyi onu ortak mutfak gibi değerlendireceğiz. Onu boşa götürmeyeceğim. Karavan kamping alanın da bulunanların yarın mutfak ihtiyacı olacak. Çamaşırhanesi olacak en çok ihtiyaç, elektriği suyu olacak. Oraya geçirimsiz fosseptik yapacağız. O bölge her ne yaparsak tuvalet dahil, Plaj dahil geçirimsiz yalıtım sistemi ile yapacağız, vidanjörle alacağız. İnşallah 2020 yılında hepimizden beklenen performansı Beyşehir görmüş olacak."

Kaynak: AA