Beyşehir'de kar yağışıyla Karadiken Göleti'nin su seviyesi yükseldi

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Karadiken Göleti'nin kar yağışıyla su seviyesinin yükselmesi bölge halkını sevindirdi.

İlçenin sebze ve meyve üretiminde ön plana çıkan Karadiken Mahallesi'ndeki gölet, geçen yıl yeterli doluluk oranına ulaşmadı.

Bu yıl kar yağışıyla göletteki su seviyesi yükseldi.

Mahallesi Muhtarı Muhammed Tülek, AA muhabirine, Konya Büyükşehir Belediyesince yaptırılan ve 2018'de yapımı tamamlanıp su tutmaya başlayan sulama göletinin 2021'de kuraklık nedeniyle bölge halkınca yeterince kullanılmadığını söyledi.

Göletin kar yağışıyla su seviyesinin yaklaşık 35 metre yükseldiğini aktaran Tülek şöyle konuştu:

"Yağışların önümüzdeki haftalarda devam etmesiyle kış dönemi ve bahar yağışları sonrası göletimiz tam doluluğa ulaşacak. Geçen yıl mayısın ortalarında su seviyesi 35 metrelerdeydi. Bu yıl ise daha ocak ayında bu seviyeler yakalandı. Çiftçilerimizin şimdiden yüzü güldü. İnşallah, devamı gelecek yağışlarla birlikte tam doluluk seviyesine de ulaşacağına inanıyoruz."

Bölgede seracılığın yaygın olduğunu dile getiren Tülek, bu anlamda göletin büyük önem taşıdığını belirtti.