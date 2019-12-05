Beyşehir'de kan bağışı kampanyası

05.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:20

Beyşehir ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyası ilçe protokolü ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Beyşehir'e bağlı Sadıkhacı Mahallesi'nde Sadıkhacı Ortaokulu, Sadıkhacılılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği ve Türk Kızılayı işbirliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kampanya kapsamında yerleşim merkezine gelen kan bağışı ekip aracı, Sadıkhacı Ortaokulu'nda yürütülen faaliyetlerinde kan bağışlarını kabul etti.



Kampanyaya İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir'in yanısıra kurum amirleri, jandarma ve emniyet teşkilatı mensupları, öğretmenler ve öğrenciler ile mahalle sakinleri kan bağında bulunarak destek verdi.

Sadıkhacı Ortaokulu Müdürü Kamil Murat Kıyak, yaptığı açıklamada, "Kan ver, hayat ver" sloganıyla başlatılan kan bağışı kampanyasına destek veren ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA