Beyşehir'de kamyonet devrildi: 1 yaralı
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Beyşehir'de kamyonet devrildi: 1 yaralı

Beyşehir ilçesinde devrilen kamyonetteki 1 kişi yaralandı.

05.12.2019 09:36 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:42
Beyşehir'de kamyonet devrildi: 1 yaralı

ilçesinde devrilen kamyonetteki 1 kişi yaralandı.

'ten istikametine seyir halinde olan Mustafa Demir idaresindeki 61 K 5585 plakalı kamyonet, Hüyük-Konya kara yolunda seyir halinde iken Yenidoğan Mahallesi yakınlarında yağışlı hava nedeniyle virajı alamayarak kontrolden çıkarak karşı şeride devrildi.

Yan yatan araç içerisinde yolcu olarak bulunan ve yaralı olarak çıkarılan Rıfat Şahiner kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaynak: AA
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