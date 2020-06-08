Beyşehir'de kaldırım işgallerini sürdüren işyerlerine ceza
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Beyşehir'de kaldırım işgallerini sürdüren işyerlerine ceza

Beyşehir ilçesinde, kaldırım işgaliyesi yapan esnaflara para cezası kesildi.

Beyşehir'de kaldırım işgallerini sürdüren işyerlerine ceza
08.06.2020 15:07 | Son Güncelleme: 08.06.2020 15:07

Beyşehir ilçesinde, kaldırım işgaliyesi yapan esnaflara para cezası kesildi.

Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerinin ilçe merkezinde kaldırım işgaliyelerinin önüne geçilmesi amacıyla başlattıkları denetim ve kontroller sürüyor.

Denetimlerde, daha önceki kontrollerde uyarılmasına rağmen kaldırım işgaliyesi yaptığı tespit edilen esnaflara Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca cezai işlem uygulandı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, şehrin çeşitli noktalarından kaldırıl işgaliyesi yapıldığı yönünde vatandaşlardan yoğun şikayetler alındığı hatırlatılarak, "Çarşı merkezi ve ana cadde üzerinde bulunan bazı esnaflarımız daha önce de defalarca uyarıldığı halde, bu ikazları dikkate almamalarından dolayı cezai işlem uygulanmıştır. Bundan sonra da kaldırım işgallerine yönelik denetimler kesintisiz sürdürülecektir. Esnaflarımızın cezai işlemle karşı karşıya kalmaması için bu konuda zabıta görevlilerimiz tarafından yapılan ikazları dikkate alarak kurallara uymalarını istirham ediyoruz." denildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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