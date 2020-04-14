Beyşehir'de kadınlardan sağlıkçılara ikramlı, çiçekli ve alkışlı destek
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Esentepe Mahallesi, Beyşehir, Konya, Güncel

Beyşehir'de kadınlardan sağlıkçılara ikramlı, çiçekli ve alkışlı destek

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, mahalle sakini kadınlar hastanede büyük bir özveriyle görev yaptıklarını belirttikleri sağlık çalışanlarına ev yapımı kek, poğaça ve kurabiye ikramında bulundu ve çiçek vererek teşekkür etti.

14.04.2020 09:26 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:26
Beyşehir'de kadınlardan sağlıkçılara ikramlı, çiçekli ve alkışlı destek

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, mahalle sakini kadınlar hastanede büyük bir özveriyle görev yaptıklarını belirttikleri sağlık çalışanlarına ev yapımı kek, poğaça ve kurabiye ikramında bulundu ve çiçek vererek teşekkür etti.

Esentepe Mahallesi'nde ikamet eden bir grup kadın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla mesai ve çalışma tempoları artan Beyşehir Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarına destek olmak ve moral vermek için bir araya geldi.

Mahalle sakini kadınlar sağlık çalışanlarına ikram etmek için evlerinde kurabiye, kek ve poğaça hazırladı.

Esentepe Mahallesi Muhtar Mevlüt Karakullukçu'nun öncülüğünde Beyşehir Devlet Hastanesini ziyaret eden kadınlar, hazırladıkları yiyecekleri ikram ettikleri sağlık çalışanlarına çiçek verip alkışlar eşliğinde hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uz.Dr. Sıtkı Küçükbuzcu, Esentepe Mahallesi Muhtarlığı öncülüğünde sağlık çalışanlarına destekte bulunarak moral ve motivasyonlarının daha üst noktalara çıkmasını sağlayan kadınlara teşekkür ederek, "İyi ki varlar." ifadesini kullandı.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Kendir ise bu tür organizasyonların, gerek doktor ve hemşireler, gerekse tüm sağlık çalışanları ve temizlik personeli üzerinde çok güzel ve olumlu etkiler bıraktığına dikkati çekerek, "Bizleri çok güzel motive ediyorsunuz. Ellerinize sağlık." diye konuştu.

Esentepe Mahallesi Muhtarı Karakullukçu da mahallesinde yaşayan kadınlarla birlikte hastane başhekimliğini ziyaret ettiklerini belirterek, "Biz onlara hem ikramda bulunmak, hem de alkışlamaya geldik." dedi. Karakullukçu, sözlerine şöyle devam etti:

"Gururumuz olan sağlık çalışanlarımıza, mahallemiz sakini kadınlarımızın evlerinde kendi elleriyle hazırladığı kurabiye, kek ve poğaçalardan oluşan ikramlarımızı verdik. Bizlere ve hastalarımıza yaptıkları hizmetlerden dolayı onlara çok teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde bu organizasyon için bir araya gelen kadınlarımıza da şükranlarımı sunuyorum. Bu zorlu süreçte en ön saflarda Kovid-19 salgınına karşı cansiperane bir mücadele sergileyen sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Onlara bir nebze de olsa moral ve destek verebilmek için bu ziyareti gerçekleştirdik. Bundan sonra da sağlık çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle vatandaşlarımıza da çağrıda bulunmak istiyorum, onlar evlerinde kalsınlar, bizler daima hizmetindeyiz."

Kaynak: AA

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